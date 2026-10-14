Anduril向员工开放售股，估值达900亿美元——CNBC

在美国，国防科技公司Anduril已向员工开放股票出售要约，对这家初创公司的估值约为900亿美元。CNBC报道称，该公司已确认此事。

要约条款

据彭博社报道，该计划的参与者可以每股94.80美元的价格出售股票。该要约于10月13日开放，计划于11月9日结束，最高金额为13亿美元。

彭博社还报道称，来自16个国家的Anduril员工均可参与。5月，该公司筹集了50亿美元资金，其估值随后翻倍至610亿美元。

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合同与研发

Anduril成立于2017年，为美国政府及盟国政府开发无人机、增强现实头显和人工智能软件。该公司已成为美国国防科技行业增长中的显著参与者之一。

本月，Anduril与美国海军签署了一份合同，将在一家造船企业开展价值最高29亿美元的工作。公司联合创始人、Oculus头显创始人帕尔默·拉基被任命为Project Meridian的联合负责人。该项目是一项开发和扩大军事能力的倡议。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克也加入了该项目。

上个月，伊朗表示，其缴获了Anduril的一台水下设备。

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