Supermicro任命马克·朗为首席财务官——《财富》

在美国，服务器设备制造商Super Micro Computer（即Supermicro）任命马克·朗为新任首席财务官。他接替大卫·魏甘德并立即就任，《财富》报道。在董事会层面进行独立调查后，该公司寻找新的财务负责人近两年。

新任首席财务官的经验

59岁的朗此前曾担任数据存储公司Western Digital的首席财务官和首席战略官。他还领导投资咨询公司Prime Impact Capital。此外，朗曾担任由他创立的一家SPAC的联席首席执行官兼首席财务官：该结构在2023年与北京汽车保险技术平台Cheche Technology合并前筹集了3亿美元。

朗的基本年薪将为72.5万美元。他还将获得50万美元签约奖金以及50万美元的保证年度现金奖金。他获授初始股权奖励，估值约为410万美元，并获得15万股股票期权。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

调查与政府部门问询

此次任命正值与该公司有关的调查期间。2026年3月，美国司法部和联邦调查局对Supermicro联合创始人Yi-Shan“Wally”Liao提出指控并将其逮捕。根据调查，在一起涉及价值25亿美元的Supermicro设备涉嫌走私案件中，装有受出口管制的英伟达芯片的服务器被非法运往中国。

Supermicro并非该案被告，并表示正与执法部门合作。Liao不认罪。该公司称，董事会在其被捕后进行的内部审查没有发现现任高级管理层成员知晓该涉嫌计划的证据。

该公司还表示，已收到纽约南区联邦检察官办公室发出的联邦大陪审团传票，内容涉及对Liao的指控、合规计划和内部控制。Supermicro承包商Ting-Wei“Willie”Sun也在该案中被起诉，他对四项罪名认罪，其中包括走私共谋和妨碍司法公正。魏甘德将在过渡期内留在公司，协助新任首席财务官。

关注我们在