Supermicro назначила Марка Лонга финансовым директором — Fortune

В США производитель серверного оборудования Super Micro Computer, известный как Supermicro, назначил Марка Лонга новым финансовым директором. Он сменил Дэвида Вайганда и немедленно вступил в должность, сообщает Fortune. Компания искала нового руководителя финансового направления почти два года — после независимого расследования на уровне совета директоров.

Опыт нового финансового директора

59-летний Лонг ранее работал финансовым директором и директором по стратегии Western Digital — компании в сфере хранения данных. Он также возглавляет инвестиционно-консультационную фирму Prime Impact Capital. Кроме того, Лонг был согенеральным и финансовым директором основанной им SPAC: структура привлекла 300 млн долларов перед слиянием в 2023 году с пекинской технологической платформой автострахования Cheche Technology.

Базовая годовая зарплата Лонга составит 725 тыс. долларов. Он также получит 500 тыс. долларов бонуса за подписание контракта и гарантированный ежегодный денежный бонус в размере 500 тыс. долларов. Ему предоставили первоначальное акционерное вознаграждение ориентировочной стоимостью 4,1 млн долларов и опционы на 150 тыс. акций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследования и запросы властей

Назначение состоялось на фоне расследований, связанных с компанией. В марте 2026 года Министерство юстиции США и ФБР предъявили обвинения и арестовали сооснователя Supermicro И-Шяна «Уолли» Ляо. По данным следствия, в деле о предполагаемой контрабанде оборудования Supermicro стоимостью 2,5 млрд долларов серверы с подпадающими под экспортный контроль чипами Nvidia незаконно переправлялись в Китай.

Supermicro не является обвиняемой по этому делу и заявляла о сотрудничестве с правоохранительными органами. Ляо не признал вину. Внутренняя проверка, проведенная советом директоров после его ареста, по заявлению компании, не выявила доказательств того, что действующие члены высшего руководства знали о предполагаемой схеме.

Компания также сообщала о получении повестки большого жюри от прокуратуры Южного округа Нью-Йорка относительно обвинений Ляо, программы комплаенса и внутреннего контроля. Подрядчик Supermicro Тин-Вей «Вилли» Сан, которому также предъявили обвинения по этому делу, признал вину по четырем пунктам, включая сговор с целью контрабанды и воспрепятствование правосудию. Вайганд останется в компании на переходный период, чтобы помочь новому финансовому директору.

Читай нас в