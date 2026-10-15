Как и когда подорожают посылки с Temu и AliExpress из-за нового налога

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроекты, отменяющие льготу и вводящие 20% НДС на коммерческие онлайн-покупки из-за рубежа стоимостью до 150 евро. Это коснется, в частности, покупок через популярные маркетплейсы Temu и AliExpress.

Налог на добавленную стоимость будет распространяться на все мелкие коммерческие заказы товаров с иностранных электронных площадок, которые ранее ввозились без уплаты налогов:

При покупке стоимостью 1 000 грн ориентировочный НДС составит 200 грн (итоговая цена — 1 200 грн).

За товар стоимостью 2 000 грн придется уплатить около 400 грн НДС.

За заказ на сумму 5 000 грн будет начислено 1 000 грн НДС.

В соответствии с европейской моделью IOSS, обязанность начисления и перечисления налога возлагается на сами сервисы (Temu, AliExpress и т. д.), поэтому НДС будет включен в итоговую стоимость товара непосредственно при оформлении заказа.

Новые правила не будут касаться некоммерческих отправлений между физическими лицами: частные посылки и подарки стоимостью до 45 евро останутся освобожденными от налогообложения. Также льготы сохранятся для отдельных категорий товаров оборонного и энергетического назначения.

Внедрение нового порядка налогообложения состоится не ранее 1 июля 2027 года, поскольку для запуска системы необходима длительная техническая подготовка и настройка электронного обмена данными между маркетплейсами и налоговыми органами Украины.

Источник: сайт Верховной Рады Украины.

Верховная Рада 252 голосами приняла законопроект, предусматривающий обложение НДС товаров, приобретенных в иностранных интернет-магазинах. Налог планируется начислять на покупки независимо от их стоимости, однако предусмотрено исключение.

Посылки из-за рубежа могут подорожать из-за нового НДС.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал доработанный законопроект о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. Предложенные изменения могут повлиять на покупки украинцев на популярных онлайн-площадках.

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