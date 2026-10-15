Компания Proofpoint, принадлежащая Thoma Bravo, приобретет компанию по защите данных Varonis Systems примерно за $6,3 млрд. Сделка предусматривает расчет наличными, сообщает Channel NewsAsia.

Условия сделки

Акционеры Varonis получат по $49,75 наличными за каждую акцию. Это на 52% выше цены закрытия акций компании 22 июня — за день до появления первых предположений о возможной продаже Varonis.

Компании сообщили о сделке 15 октября. В сентябре Reuters писал, что Proofpoint вела переговоры о приобретении Varonis Systems.

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Деятельность компаний

Varonis базируется в Майами и предоставляет услуги в сфере кибербезопасности, в частности классифицирует данные в облачных системах хранения и отслеживает поведение сотрудников. Ее акции выросли примерно на 2% во внебиржевых торгах.

В 2021 году Thoma Bravo согласилась приобрести Proofpoint, которая разрабатывает программное обеспечение для защиты компаний от кибератак. Тогда сделку по выводу Proofpoint с биржи оценили примерно в $12,3 млрд.

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