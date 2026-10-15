Proofpoint, należący do Thoma Bravo, przejmie spółkę ochrony danych Varonis Systems za około 6,3 mld dolarów. Umowa przewiduje płatność gotówką, podaje Channel NewsAsia.

Warunki transakcji

Akcjonariusze Varonis otrzymają po 49,75 dolara w gotówce za każdą akcję. To o 52% więcej niż kurs zamknięcia akcji spółki 22 czerwca — dzień przed pojawieniem się pierwszych spekulacji o możliwej sprzedaży Varonis.

Spółki poinformowały o transakcji 15 października. We wrześniu Reuters pisał, że Proofpoint prowadził rozmowy w sprawie przejęcia Varonis Systems.

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Działalność spółek

Varonis ma siedzibę w Miami i świadczy usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym klasyfikuje dane w chmurowych systemach przechowywania oraz śledzi zachowanie pracowników. Akcje spółki wzrosły o około 2% w handlu posesyjnym.

W 2021 roku Thoma Bravo zgodziła się przejąć Proofpoint, który tworzy oprogramowanie chroniące firmy przed cyberatakami. Wówczas transakcję wycofania Proofpoint z giełdy wyceniono na około 12,3 mld dolarów.

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