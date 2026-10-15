Proofpoint przejmie Varonis za 6,3 mld dolarów w gotówce — Channel NewsAsia
Proofpoint, należący do Thoma Bravo, przejmie spółkę ochrony danych Varonis Systems za około 6,3 mld dolarów. Umowa przewiduje płatność gotówką, podaje Channel NewsAsia.
Warunki transakcji
Akcjonariusze Varonis otrzymają po 49,75 dolara w gotówce za każdą akcję. To o 52% więcej niż kurs zamknięcia akcji spółki 22 czerwca — dzień przed pojawieniem się pierwszych spekulacji o możliwej sprzedaży Varonis.
Spółki poinformowały o transakcji 15 października. We wrześniu Reuters pisał, że Proofpoint prowadził rozmowy w sprawie przejęcia Varonis Systems.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Działalność spółek
Varonis ma siedzibę w Miami i świadczy usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym klasyfikuje dane w chmurowych systemach przechowywania oraz śledzi zachowanie pracowników. Akcje spółki wzrosły o około 2% w handlu posesyjnym.
W 2021 roku Thoma Bravo zgodziła się przejąć Proofpoint, który tworzy oprogramowanie chroniące firmy przed cyberatakami. Wówczas transakcję wycofania Proofpoint z giełdy wyceniono na około 12,3 mld dolarów.