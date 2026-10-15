Proofpoint придбає Varonis за $6,3 млрд готівкою — Channel NewsAsia

Компанія Proofpoint, що належить Thoma Bravo, придбає компанію із захисту даних Varonis Systems за приблизно $6,3 млрд. Угода передбачає розрахунок готівкою, повідомляє Channel NewsAsia.

Умови угоди

Акціонери Varonis отримають по $49,75 готівкою за кожну акцію. Це на 52% більше за ціну закриття акцій компанії 22 червня — за день до появи перших припущень про можливий продаж Varonis.

Про угоду компанії повідомили 15 жовтня. У вересні Reuters писав, що Proofpoint вела переговори щодо придбання Varonis Systems.

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Діяльність компаній

Varonis базується в Маямі та надає послуги у сфері кібербезпеки, зокрема класифікує дані у хмарних системах зберігання та відстежує поведінку працівників. Її акції зросли приблизно на 2% у позабіржових торгах.

У 2021 році Thoma Bravo погодилася придбати Proofpoint, яка розробляє програмне забезпечення для захисту компаній від кібератак. Тоді угоду з виведення Proofpoint з біржі оцінили приблизно у $12,3 млрд.

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