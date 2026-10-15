Украинские боевые роботы будут производиться в Канаде

Украинская оборонно-технологическая компания Tencore подписала меморандум о взаимопонимании с канадской компанией Dominion Dynamics в ходе международной конференции AUSA 2026 в Вашингтоне. Документ предусматривает развертывание производства украинских наземных роботизированных комплексов (НРК) TerMIT на производственных мощностях в Канаде с 2027 года.

В рамках партнерства специалисты Tencore обеспечат передачу технологий и обучение канадских инженеров. Со своей стороны Dominion Dynamics интегрирует в комплексы собственную систему автономного управления и координации AuraNet, а также создаст специальную модификацию платформы TerMIT, адаптированную к суровым арктическим условиям.

По словам соучредителя Tencore Романа Ткаченко и руководителя Dominion Dynamics Элиота Пенса, это сотрудничество стало первым практическим шагом по выполнению двусторонней декларации между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Марком Карни, подписанной в сентябре. Декларация предусматривает изготовление в течение двух лет тысяч боевых беспилотных систем, треть из которых предназначена непосредственно для нужд Сил обороны Украины.

Источник: Dominion Dynamics.

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