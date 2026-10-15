Авиастроители предупредили об угрозе для отрасли со стороны новых правил бронирования

Предложенные правительством изменения в правила отбора военнообязанных и определения предприятий жизненно важной важности создают высокие риски потери квалифицированных специалистов, сокращения производства и невыполнения оборонных заказов в авиационной и аэрокосмической отраслях.

Об этом в комментарии изданию «УНН» сообщил генеральный директор Аэрокосмической ассоциации Украины Владимир Семенов. По его мнению, предложенный Кабинетом Министров Украины проект изменений в постановление № 76 относительно снижения лимитов призыва работников (в частности, для ОПК — со 100 % до 85 %), а также инициатива по созданию дополнительного Координационного центра с привлечением спецслужб создают излишние административные барьеры.

Семенов подчеркнул, что подготовка узкопрофильных инженеров и конструкторов длится годами, а их потеря сделает невозможным функционирование предприятий, которые и без того страдают от закрытия воздушного пространства и задержек в финансировании. В ассоциации призвали правительство сохранить действующий механизм определения критичности и правила бронирования работников, поскольку любая неопределенность грозит полной остановкой деятельности предприятий и срывом государственных оборонных контрактов.

Источник: УНН.

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