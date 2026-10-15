GenixMe номинировали на Auggie Awards за инновации в сфере цифрового опыта

GenixMe получила номинацию на Auggie Awards в категории «Innovation in Immersive Digital Experiences» за подход к созданию доступных, интуитивно понятных и интерактивных цифровых сред. Награда связана с развитием технологий погружения, которые помогают по-новому взаимодействовать с цифровым контентом.

По мере развития технологий виртуальной и дополненной реальности отрасль постепенно переходит от экспериментальных проектов к практическим сценариям использования. Виртуальные пространства, интерактивный трехмерный контент и другие форматы расширенной реальности (XR) открывают новые возможности для бизнеса, создателей цифровых продуктов и потребителей.

На этом фоне номинация GenixMe привлекает внимание к подходам, направленным на то, чтобы сделать иммерсивные технологии более понятными и удобными для широкой аудитории. Компания делает акцент на практической ценности таких решений, удобстве использования и возможностях творческого взаимодействия.

GenixMe делает иммерсивные технологии более доступными

Несмотря на значительный технический потенциал XR, распространение таких технологий зависит не только от качества оборудования или сложности цифровых сред. Важно также, насколько легко пользователи могут освоить новый формат и включить его в привычные цифровые сценарии.

GenixMe уделяет особое внимание интуитивному дизайну, вовлечению пользователей и устранению барьеров, которые могут затруднять знакомство с иммерсивными решениями. Такой подход предполагает создание сред, в которых технология не отвлекает внимание своей сложностью, а помогает взаимодействовать с контентом.

«Номинация — это обнадеживающее признание направления, в котором мы движемся. Мы считаем, что иммерсивные технологии должны быть естественными, увлекательными и доступными, а не сложными. Настоящая возможность заключается в создании опыта, которым люди действительно хотят пользоваться, а не просто в демонстрации того, на что способны технологии», — отметил представитель GenixMe.

Этот подход отражает одну из ключевых тенденций XR-индустрии: от демонстрации технологических возможностей к созданию продуктов, которые имеют понятное назначение и могут быть полезны в реальных условиях.

Auggie Awards объединяет инновации XR-индустрии

Auggie Awards является частью Augmented World Expo (AWE) — мероприятия, посвященного технологиям дополненной и виртуальной реальности, а также более широкой экосистеме расширенной реальности. Награды присуждаются разработкам, продуктам и цифровым решениям, способствующим развитию этой отрасли.

Для GenixMe номинация дает возможность привлечь внимание международного XR-сообщества к своему подходу и наладить контакты со специалистами, работающими над новыми форматами цифрового взаимодействия.

Признание в рамках отраслевой премии также позволяет представить проект в контексте более широких изменений на рынке. Компании, разрабатывающие иммерсивные продукты, уделяют всё больше внимания не только технологической составляющей, но и удобству, понятности и вовлечению аудитории.

Как меняется практическое использование XR

Расширенная реальность охватывает различные технологии и форматы, в частности виртуальные среды, дополнение реального пространства цифровыми элементами и интерактивные трехмерные объекты. Их применение может выходить за пределы развлечений и охватывать презентации продуктов, цифровую коммуникацию, творческие проекты и другие способы взаимодействия с информацией.

Однако для более широкого внедрения таких решений необходимо преодолеть несколько практических препятствий:

Сложность освоения. Пользователям нужны понятные инструменты и предсказуемые сценарии взаимодействия.

Доступность контента. Цифровые среды должны быть адаптированы к различным потребностям и уровням опыта аудитории.

Практическая ценность. Иммерсивный формат должен помогать достигать конкретной цели, а не быть лишь технологической демонстрацией.

Интеграция в цифровой опыт. Новые форматы должны дополнять привычные способы взаимодействия, а не создавать лишние трудности.

GenixMe заявляет о намерении и в дальнейшем исследовать способы сделать иммерсивные среды более привлекательными, удобными и органично интегрированными в более широкий цифровой опыт.

Что известно о GenixMe

GenixMe — цифровой бренд, принадлежащий компании VIEWPORT3DLAB LTD и специализирующийся на иммерсивном цифровом опыте и возможностях интерактивных трехмерных технологий.

Номинация на Auggie Awards подчеркивает стремление бренда развивать цифровые форматы, в которых технологические возможности сочетаются с удобством использования. По мере распространения XR-решений именно качество взаимодействия с аудиторией может стать одним из важных факторов их дальнейшего развития.

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