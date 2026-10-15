GenixMe zostało nominowane do nagrody Auggie Awards za innowacje w dziedzinie doświadczeń cyfrowych

Firma GenixMe otrzymała nominację do nagrody Auggie Awards w kategorii „Innovation in Immersive Digital Experiences” za swoje podejście do tworzenia dostępnych, intuicyjnych i interaktywnych środowisk cyfrowych. Wyróżnienie to wiąże się z rozwojem technologii immersyjnych, które umożliwiają nowe sposoby interakcji z treściami cyfrowymi.

Wraz z rozwojem technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej branża stopniowo przechodzi od projektów eksperymentalnych do praktycznych scenariuszy zastosowań. Wirtualne przestrzenie, interaktywne treści trójwymiarowe oraz inne formaty rzeczywistości rozszerzonej (XR) otwierają nowe możliwości dla biznesu, twórców produktów cyfrowych i konsumentów.

W tym kontekście nominacja GenixMe zwraca uwagę na podejścia mające na celu uczynienie technologii immersyjnych bardziej zrozumiałymi i wygodniejszymi dla szerszej publiczności. Firma kładzie nacisk na praktyczną wartość takich rozwiązań, łatwość użytkowania oraz możliwości kreatywnej interakcji.

GenixMe sprawia, że technologie immersyjne stają się bardziej dostępne

Pomimo znacznego potencjału technicznego XR, upowszechnienie takich technologii zależy nie tylko od jakości sprzętu czy złożoności środowisk cyfrowych. Istotne jest również to, jak łatwo użytkownicy mogą opanować nowy format i włączyć go do swoich zwyczajowych scenariuszy cyfrowych.

GenixMe koncentruje się na intuicyjnym projektowaniu, angażowaniu użytkowników oraz zmniejszaniu barier, które mogą utrudniać zapoznanie się z rozwiązaniami immersyjnymi. Takie podejście zakłada tworzenie środowisk, w których technologia nie odwraca uwagi swoją złożonością, lecz pomaga w interakcji z treścią.

„Nominacja ta stanowi budujące uznanie kierunku, w którym zmierzamy. Uważamy, że technologie immersyjne powinny być naturalne, fascynujące i dostępne, a nie skomplikowane. Prawdziwa szansa polega na tworzeniu doświadczeń, z których ludzie naprawdę chcą korzystać, a nie tylko na demonstrowaniu możliwości technologii” – zauważył przedstawiciel GenixMe.

Podejście to odzwierciedla jeden z kluczowych trendów w branży XR: przejście od demonstrowania możliwości technologicznych do tworzenia produktów, które mają jasno określone przeznaczenie i mogą być przydatne w rzeczywistych warunkach.

Auggie Awards łączą innowacje branży XR

Auggie Awards są częścią Augmented World Expo (AWE) — wydarzenia poświęconego technologiom rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej oraz szerszemu ekosystemowi rzeczywistości rozszerzonej. Nagrody te wyróżniają projekty, produkty i rozwiązania cyfrowe, które przyczyniają się do rozwoju tej branży.

Dla GenixMe nominacja stanowi okazję do zwrócenia uwagi międzynarodowej społeczności XR na swoje podejście oraz nawiązania kontaktów z ekspertami pracującymi nad nowymi formatami interakcji cyfrowej.

Uznanie w ramach branżowej nagrody pozwala również zaprezentować projekt w kontekście szerszych zmian na rynku. Firmy opracowujące produkty immersyjne coraz większą uwagę poświęcają nie tylko aspektom technologicznym, ale także wygodzie, przystępności i zaangażowaniu odbiorców.

Jak zmienia się praktyczne zastosowanie XR

Rzeczywistość rozszerzona obejmuje różne technologie i formaty, w szczególności środowiska wirtualne, uzupełnianie rzeczywistej przestrzeni elementami cyfrowymi oraz interaktywne obiekty trójwymiarowe. Ich zastosowanie może wykraczać poza rozrywkę i obejmować prezentacje produktów, komunikację cyfrową, projekty twórcze oraz inne sposoby interakcji z informacją.

Jednak w celu szerszego wdrożenia takich rozwiązań konieczne jest pokonanie kilku praktycznych przeszkód:

Trudności w opanowaniu. Użytkownicy potrzebują zrozumiałych narzędzi i przewidywalnych scenariuszy interakcji.

Dostępność treści. Środowiska cyfrowe muszą być dostosowane do różnych potrzeb i poziomów doświadczenia odbiorców.

Wartość praktyczna. Format immersyjny powinien pomagać w osiągnięciu konkretnego celu, a nie być jedynie demonstracją technologiczną.

Integracja z doświadczeniem cyfrowym. Nowe formaty powinny uzupełniać znane sposoby interakcji, a nie stwarzać zbędnych trudności.

GenixMe deklaruje zamiar dalszego badania sposobów uczynienia środowisk immersyjnych bardziej atrakcyjnymi, wygodnymi i organicznie zintegrowanymi z szerszym doświadczeniem cyfrowym.

Co wiadomo o GenixMe

GenixMe to marka cyfrowa należąca do firmy VIEWPORT3DLAB LTD, specjalizująca się w immersyjnych doświadczeniach cyfrowych oraz możliwościach interaktywnych technologii trójwymiarowych.

Nominacja do Auggie Awards podkreśla dążenie marki do rozwijania formatów cyfrowych, w których możliwości technologiczne łączą się z wygodą użytkowania. W miarę upowszechniania się rozwiązań XR właśnie jakość interakcji z odbiorcami może stać się jednym z kluczowych czynników ich dalszego rozwoju.

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