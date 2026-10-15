LinguaCore присоединяется к GALA для развития языковой доступности цифровых сервисов

LinguaCore объявила о вступлении в Globalization and Localization Association (GALA) — профессиональную ассоциацию, объединяющую участников глобальной индустрии языковых услуг. Инициатива направлена на развитие многоязычного цифрового опыта и поиск подходов, которые помогут пользователям лучше понимать контент и пользоваться онлайн-сервисами на родном языке.

Языковой барьер остается одним из препятствий для международных цифровых платформ. Даже если у клиента есть техническая возможность открыть сайт или воспользоваться сервисом, это не гарантирует, что он сможет уверенно разобраться в его функциях, условиях обслуживания и доступной поддержке.

В LinguaCore подчеркивают, что доступность цифрового продукта зависит не только от его технической работоспособности, но и от того, насколько понятна информация для различных аудиторий. Сотрудничество с профессиональным сообществом GALA должно стать площадкой для обмена опытом в области локализации и совершенствования многоязычного взаимодействия.

Почему языковая доступность важна для цифровых платформ

В международной электронной коммерции и финансовых сервисах пользователям приходится работать с описаниями продуктов, правилами обслуживания, платежной информацией и каналами поддержки. Если эти материалы представлены на непонятном языке или переведены неточно, клиентам может быть сложнее оценить предложение и правильно выполнить необходимые действия.

Локализация предполагает не только перевод текста. Она также включает адаптацию сообщений, терминологии и пользовательских сценариев к языковому и культурному контексту аудитории. Для цифровых платформ это означает необходимость согласовывать контент, интерфейс и поддержку, чтобы пользователь получал последовательный опыт на разных этапах взаимодействия.

Именно на этом аспекте сосредоточена компания LinguaCore. Как отметил Думитру Пагон:

«Доступность начинается с понимания. Цифровой сервис не может быть по-настоящему глобальным, если пользователи не могут уверенно пользоваться им на своем языке».

Эта позиция подчеркивает связь между языковой понятностью и практической доступностью цифровых услуг. Для компаний, работающих на международных рынках, многоязычная коммуникация может быть важной составляющей взаимодействия с клиентами и развития долгосрочных отношений с ними.

Что даёт сотрудничество с GALA

Globalization and Localization Association объединяет специалистов и компании, работающие в сфере перевода, локализации и международной адаптации контента. Профессиональные сети такого рода создают возможности для обмена знаниями, обсуждения отраслевых практик и налаживания контактов между различными участниками рынка.

Для LinguaCore участие в сообществе связано со стремлением присоединиться к дискуссиям о многоязычном пользовательском опыте в цифровой коммерции и финансовых услугах. Такое взаимодействие позволяет рассматривать языковую доступность не изолированно, а в контексте более широких требований к цифровым продуктам.

В то же время само по себе членство в профессиональной ассоциации не означает автоматического подтверждения качества всех решений компании или соответствия каждого её продукта определённым стандартам. Практическая ценность участия зависит от конкретной деятельности, обмена опытом и применения наработанных подходов.

Как локализация влияет на международный цифровой опыт

Расширение цифровых услуг на новые рынки требует учета языковых потребностей пользователей на разных этапах взаимодействия. В частности, важно обеспечить:

Понятный интерфейс: названия функций, подсказки и сообщения должны быть естественными для целевой аудитории.

Последовательную терминологию: одинаковые понятия должны передаваться согласованно в интерфейсе, документации и службе поддержки.

Доступную информацию об услугах: условия пользования, платежи и важные сообщения должны быть изложены понятным языком.

Языковую поддержку: клиенты должны иметь возможность получить объяснения без необходимости самостоятельно преодолевать языковой барьер.

В финансовом секторе и электронной коммерции понятность информации имеет особое значение, поскольку пользователям необходимо правильно понимать условия операций и свои возможности. Качественная локализация может облегчить этот процесс, хотя сама по себе не гарантирует отсутствия ошибок или проблем при использовании сервиса.

О LinguaCore

LinguaCore — цифровой бренд, связанный с компанией VINTARA LTD, зарегистрированной в Великобритании под номером 17193601. Адрес компании: 72 Nile Street, London, N1 7SR, United Kingdom.

Присоединение к GALA соответствует заявленному стремлению LinguaCore уделять больше внимания языковой доступности цифровых услуг. По мере выхода платформ на международные рынки локализация становится важной частью взаимодействия с аудиторией, ведь глобальное присутствие предполагает не только техническую доступность продукта, но и возможность полноценно понимать его содержание и функции.

Читай нас в