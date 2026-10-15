LinguaCore 加入 GALA，共同推动数字服务的语言无障碍化

LinguaCore宣布加入全球化与本地化协会（GALA），该协会是一个汇聚全球语言服务行业参与者的专业组织。 此举旨在推动多语言数字体验的发展，并探索有助于用户更好地理解内容、用母语使用在线服务的方法。

语言障碍仍是国际数字平台面临的障碍之一。即使客户在技术上能够访问网站或使用服务，也并不能保证他们能够自信地理解其功能、服务条款及可获得的支持。

LinguaCore强调，数字产品的可访问性不仅取决于其技术运行状况，还取决于信息对不同受众的易懂程度。 与GALA专业社区的合作，将搭建一个交流本地化经验、优化多语言交互的平台。

为什么语言可及性对数字平台至关重要

在国际电子商务和金融服务领域，用户需要处理产品描述、服务条款、支付信息以及支持渠道等内容。 如果这些材料使用难以理解的语言呈现或翻译不准确，客户可能更难评估相关服务并正确执行必要操作。

本地化不仅涉及文本翻译，还包括根据受众的语言和文化背景，对信息、术语及用户场景进行适配。 对于数字平台而言，这意味着必须协调内容、界面和客户支持，以确保用户在互动的各个阶段都能获得一致的体验。

这正是LinguaCore的关注重点。正如杜米特鲁·帕贡所指出的：

“可及性始于理解。如果用户无法用自己的语言自信地使用数字服务，那么该服务就不可能真正实现全球化。”

这一观点突显了语言可理解性与数字服务实际可及性之间的联系。对于在国际市场运营的企业而言，多语言沟通可能是与客户互动以及建立长期客户关系的重要组成部分。

与GALA合作能带来什么

全球化与本地化协会（GALA）汇聚了从事翻译、本地化和国际内容适配领域的专家及企业。此类专业网络为知识共享、探讨行业实践以及不同市场参与者之间建立联系创造了机会。

对于LinguaCore而言，参与该社区旨在积极加入关于数字商务和金融服务中多语言用户体验的讨论。 这种互动使我们能够跳出孤立视角，将语言无障碍置于对数字产品更广泛要求的语境中加以考量。

与此同时，加入专业协会本身并不意味着公司所有解决方案的质量都自动得到认可，也不意味着其每款产品都符合特定标准。参与的实际价值取决于具体活动、经验交流以及对成熟方法的运用。

本地化如何影响国际数字体验

将数字服务扩展至新市场，需要考虑用户在互动各个阶段的语言需求。特别是，必须确保：

通俗易懂的界面： 功能名称、提示和消息应符合目标受众的自然表达习惯。

术语的一致性： 相同的概念应在界面、文档和客服中保持统一表述。

易于获取的服务信息： 使用条款、支付信息及重要通知应以通俗易懂的语言表述。

语言支持：客户应能够获得解释，而无需自行克服语言障碍。

在金融和电子商务领域，信息的清晰度尤为重要，因为用户需要正确理解交易条款及自身可选方案。高质量的本地化可以简化这一过程，尽管其本身并不能保证在使用服务时完全避免错误或问题。

关于 LinguaCore

LinguaCore 是 VINTARA LTD 旗下的数字品牌，该公司于英国注册，注册号为 17193601。公司地址为：72 Nile Street, London, N1 7SR, United Kingdom。

加入 GALA 体现了 LinguaCore 致力于更加重视数字服务语言可及性的既定目标。 随着平台逐步进军国际市场，本地化已成为与受众互动的重要组成部分，因为全球化布局不仅要求产品在技术上可访问，还要求用户能够充分理解其内容和功能。

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