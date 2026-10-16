Channel NewsAsia报道称，Netflix任命前迪士尼高管彼得·赖斯为首席内容官。他将接替贝拉·巴贾里亚，后者在公司工作近10年后将离开这家流媒体平台。

新任首席内容官

赖斯将于10月26日开始工作。他将负责Netflix的内容战略，包括全球不同地区的剧集、电影和直播。

加入Netflix之前，赖斯曾任Walt Disney Television董事长，并领导The Walt Disney Company的综合娱乐业务。

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贝拉·巴贾里亚离职

巴贾里亚于2016年加入Netflix，并于2023年1月成为首席内容官。在她任职期间，该平台推出了《布里奇顿》和《鱿鱼游戏》等热门作品，并通过与WWE和NFL建立多年合作伙伴关系扩大了直播业务。

这项人事变动是在Netflix通过内部备忘录通知员工将裁减6%的员工，即约1,000名员工的次日公布的。这是该公司自2022年以来规模最大的一次裁员。Netflix还面临投资者对其维持增长能力的质疑，因为YouTube和TikTok凭借免费的用户生成内容与该平台争夺观众注意力。

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