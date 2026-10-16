Channel NewsAsia informuje, że Netflix mianował byłego dyrektora Disneya Petera Rice'a dyrektorem ds. treści. Zastąpi on Belę Bajarię, która odchodzi z platformy streamingowej po niemal 10 latach pracy w firmie.

Nowy dyrektor ds. treści

Rice rozpocznie pracę 26 października. Będzie odpowiadał za strategię treści Netflixa, w tym za seriale, filmy i transmisje na żywo w różnych regionach świata.

Przed przejściem do Netflixa Rice był prezesem Walt Disney Television, a także kierował działem rozrywki ogólnej w The Walt Disney Company.

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Odejście Beli Bajariji

Bajaria dołączyła do Netflixa w 2016 roku, a w styczniu 2023 roku została dyrektorką ds. treści. W czasie jej pracy platforma wydała tak popularne produkcje jak „Bridgertonowie” i „Squid Game”, a także rozszerzyła transmisje na żywo dzięki wieloletnim partnerstwom z WWE i NFL.

Zmianę kadrową ogłoszono dzień po tym, jak Netflix poinformował pracowników w wewnętrznym memorandum o redukcji 6% zatrudnienia, czyli około 1 000 pracowników. Jest to największa redukcja w firmie od 2022 roku. Netflix mierzy się również z wątpliwościami inwestorów co do zdolności do utrzymania wzrostu, ponieważ o uwagę widzów z platformą konkurują YouTube i TikTok z bezpłatnymi treściami tworzonymi przez użytkowników.

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