巴基斯坦信德省政府首脑赛义德·穆拉德·阿里·沙阿在中国上海举行的一场投资与贸易会议上表示，计划在活动期间签署逾两打备忘录。这些文件将涉及能源和矿产资源开采、电动汽车和汽车制造、数字化转型、食品加工、物流、仓储基础设施和贸易，《快报论坛报》报道。

中国项目的安全保障

沙阿向中国商界代表保证，信德省当局将动用一切必要资源，保护中国公民及其在该省的投资。他表示，信德省警察部门已成立一个专门单位，负责保障中国公民和项目的安全，其能力还将进一步加强。

这位省政府首脑还感谢中国当局协助提升当地警察的能力，以改善安全措施。他指出，信德省投资部门将为每份备忘录指定一名负责工作人员，而协议的落实将由省政府最高层监督。

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合作领域

在信德省现有的中国项目中，沙阿提到了上海电气在塔尔一区的项目，该项目配套一座装机容量为1320兆瓦的发电站，自2023年起投入商业运营。他还提及中国机械工程集团在塔尔二区开展的业务，以及中国长江三峡集团位于杰姆皮尔的风电站。

沙阿将能源、矿产资源、煤炭转化为化工产品、电动汽车生产、人工智能、云计算、“智慧城市”、食品工业和物流列为进一步合作的有前景领域。他表示，该省的经济特区提供法律保障的优惠政策，包括10年所得税豁免和资本货物免税进口。

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