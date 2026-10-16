У Шанхаї планують підписати понад два десятки меморандумів — The Express Tribune

Глава уряду пакистанської провінції Сінд Сеєд Мурад Алі Шах на інвестиційно-торговельній конференції в Шанхаї, Китай, заявив, що під час заходу планують підписати понад два десятки меморандумів. Документи стосуватимуться енергетики й видобутку корисних копалин, електромобілів та автомобілебудування, цифрової трансформації, переробки харчових продуктів, логістики, складської інфраструктури й торгівлі, повідомляє The Express Tribune.

Безпека китайських проєктів

Шах запевнив представників китайського бізнесу, що влада Сінду використає всі необхідні ресурси для захисту громадян Китаю та їхніх інвестицій у провінції. За його словами, у складі поліції Сінду створили спеціальний підрозділ для безпеки китайських громадян і проєктів, а його спроможності надалі посилюють.

Очільник уряду провінції також подякував китайській владі за допомогу в розвитку можливостей місцевої поліції для поліпшення заходів безпеки. Він зазначив, що за кожним меморандумом закріплять відповідального працівника в Департаменті інвестицій Сінду, а реалізацію домовленостей контролюватимуть на найвищому рівні провінційного уряду.

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Напрями співпраці

Серед чинних китайських проєктів у Сінді Шах назвав проєкт Shanghai Electric у блоці Thar Block-I з електростанцією потужністю 1320 МВт, яка працює комерційно з 2023 року. Він також згадав діяльність China Machinery Engineering Corporation у Thar Block-II та вітрову електростанцію China Three Gorges Corporation у Джхімпірі.

Перспективними напрямами для подальшої співпраці Шах назвав енергетику, мінеральні ресурси, переробку вугілля в хімічну продукцію, виробництво електромобілів, штучний інтелект, хмарні обчислення, «розумні міста», харчову промисловість і логістику. За його словами, спеціальні економічні зони провінції пропонують гарантовані законом стимули, зокрема десятирічне звільнення від податку на прибуток і безмитне ввезення капітальних товарів.

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