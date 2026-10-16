Глава правительства пакистанской провинции Синд Сайед Мурад Али Шах заявил на инвестиционно-торговой конференции в Шанхае, Китай, что во время мероприятия планируется подписать более двух десятков меморандумов. Документы будут касаться энергетики и добычи полезных ископаемых, электромобилей и автомобилестроения, цифровой трансформации, переработки продуктов питания, логистики, складской инфраструктуры и торговли, сообщает The Express Tribune.

Безопасность китайских проектов

Шах заверил представителей китайского бизнеса, что власти Синда используют все необходимые ресурсы для защиты граждан Китая и их инвестиций в провинции. По его словам, в составе полиции Синда создано специальное подразделение для безопасности китайских граждан и проектов, а его возможности продолжают усиливать.

Глава правительства провинции также поблагодарил китайские власти за помощь в развитии возможностей местной полиции для улучшения мер безопасности. Он отметил, что за каждым меморандумом закрепят ответственного сотрудника Департамента инвестиций Синда, а реализацию договоренностей будут контролировать на высшем уровне правительства провинции.

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Направления сотрудничества

Среди действующих китайских проектов в Синде Шах назвал проект Shanghai Electric в блоке Thar Block-I с электростанцией мощностью 1320 МВт, которая работает в коммерческом режиме с 2023 года. Он также упомянул деятельность China Machinery Engineering Corporation в Thar Block-II и ветровую электростанцию China Three Gorges Corporation в Джхимпире.

Перспективными направлениями дальнейшего сотрудничества Шах назвал энергетику, минеральные ресурсы, переработку угля в химическую продукцию, производство электромобилей, искусственный интеллект, облачные вычисления, «умные города», пищевую промышленность и логистику. По его словам, специальные экономические зоны провинции предлагают гарантированные законом стимулы, включая 10-летнее освобождение от налога на доходы и беспошлинный ввоз капитальных товаров.

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