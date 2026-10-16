Szef rządu pakistańskiej prowincji Sindh, Syed Murad Ali Shah, oświadczył podczas konferencji inwestycyjno-handlowej w Szanghaju w Chinach, że w trakcie wydarzenia planowane jest podpisanie ponad dwóch tuzinów memorandum. Dokumenty będą dotyczyć energetyki i wydobycia surowców mineralnych, pojazdów elektrycznych i produkcji samochodów, transformacji cyfrowej, przetwórstwa żywności, logistyki, infrastruktury magazynowej i handlu, informuje The Express Tribune.

Bezpieczeństwo chińskich projektów

Shah zapewnił przedstawicieli chińskiego biznesu, że władze Sindhu wykorzystają wszelkie niezbędne zasoby, aby chronić obywateli Chin i ich inwestycje w prowincji. Jak powiedział, w policji Sindhu utworzono specjalną jednostkę do ochrony chińskich obywateli i projektów, a jej możliwości są nadal wzmacniane.

Szef rządu prowincji podziękował również władzom chińskim za pomoc w rozwijaniu możliwości miejscowej policji w celu poprawy środków bezpieczeństwa. Zaznaczył, że do każdego memorandum zostanie przypisany odpowiedzialny pracownik Departamentu Inwestycji Sindhu, a realizacja porozumień będzie kontrolowana na najwyższym szczeblu rządu prowincji.

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Kierunki współpracy

Wśród działających chińskich projektów w Sindhu Shah wymienił projekt Shanghai Electric w Thar Block-I z elektrownią o mocy 1320 MW, która działa komercyjnie od 2023 roku. Wspomniał także o działalności China Machinery Engineering Corporation w Thar Block-II oraz elektrowni wiatrowej China Three Gorges Corporation w Jhimpir.

Shah wskazał energetykę, zasoby mineralne, przetwarzanie węgla na produkty chemiczne, produkcję pojazdów elektrycznych, sztuczną inteligencję, chmurę obliczeniową, „inteligentne miasta”, przemysł spożywczy i logistykę jako perspektywiczne kierunki dalszej współpracy. Jak powiedział, specjalne strefy ekonomiczne prowincji oferują gwarantowane prawem zachęty, w tym 10-letnie zwolnienie z podatku dochodowego oraz bezcłowy import dóbr kapitałowych.

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