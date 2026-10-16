Supermicro mianowała Marka Longa dyrektorem finansowym — Fortune

W USA producent sprzętu serwerowego Super Micro Computer, znany jako Supermicro, mianował Marka Longa nowym dyrektorem finansowym. Zastąpił on Davida Weiganda i objął stanowisko ze skutkiem natychmiastowym, informuje Fortune. Firma szukała nowego szefa pionu finansowego przez niemal dwa lata — po niezależnym dochodzeniu na poziomie rady dyrektorów.

Doświadczenie nowego dyrektora finansowego

59-letni Long wcześniej pracował jako dyrektor finansowy i dyrektor ds. strategii w Western Digital, firmie działającej w sektorze przechowywania danych. Kieruje również firmą doradztwa inwestycyjnego Prime Impact Capital. Ponadto Long był współdyrektorem generalnym i dyrektorem finansowym założonego przez siebie SPAC: struktura pozyskała 300 mln dolarów przed połączeniem w 2023 roku z pekińską technologiczną platformą ubezpieczeń samochodowych Cheche Technology.

Podstawowe roczne wynagrodzenie Longa wyniesie 725 tys. dolarów. Otrzyma on także 500 tys. dolarów premii za podpisanie kontraktu oraz gwarantowaną roczną premię pieniężną w wysokości 500 tys. dolarów. Przyznano mu początkowe wynagrodzenie w akcjach o szacunkowej wartości 4,1 mln dolarów oraz opcje na 150 tys. akcji.

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Dochodzenia i zapytania władz

Nominacja nastąpiła w czasie dochodzeń związanych z firmą. W marcu 2026 roku Departament Sprawiedliwości USA i FBI postawiły zarzuty oraz aresztowały współzałożyciela Supermicro, Yi-Shana „Wally'ego” Liao. Według śledztwa, w sprawie dotyczącej domniemanego przemytu sprzętu Supermicro o wartości 2,5 mld dolarów serwery z podlegającymi kontroli eksportowej chipami Nvidia były nielegalnie przesyłane do Chin.

Supermicro nie jest oskarżoną w tej sprawie i deklarowała współpracę z organami ścigania. Liao nie przyznał się do winy. Wewnętrzna kontrola przeprowadzona przez radę dyrektorów po jego aresztowaniu nie wykazała dowodów, że obecni członkowie najwyższego kierownictwa wiedzieli o domniemanym procederze, jak podała firma.

Firma informowała także o otrzymaniu wezwania od wielkiej ławy przysięgłych od prokuratury Południowego Okręgu Nowego Jorku w sprawie zarzutów wobec Liao, programu zgodności i kontroli wewnętrznej. Kontraktor Supermicro Ting-Wei „Willie” Sun, któremu również postawiono zarzuty w tej sprawie, przyznał się do winy w czterech punktach, w tym w sprawie zmowy w celu przemytu i utrudniania wymiaru sprawiedliwości. Weigand pozostanie w firmie przez okres przejściowy, aby pomóc nowemu dyrektorowi finansowemu.

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