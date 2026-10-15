LinguaCore dołącza do GALA w celu zwiększenia dostępności językowej usług cyfrowych

Firma LinguaCore ogłosiła przystąpienie do Globalization and Localization Association (GALA) – stowarzyszenia branżowego zrzeszającego podmioty z globalnej branży usług językowych. Inicjatywa ta ma na celu rozwój wielojęzycznych doświadczeń cyfrowych oraz poszukiwanie rozwiązań, które pomogą użytkownikom lepiej rozumieć treści i korzystać z usług online w języku ojczystym.

Bariera językowa pozostaje jedną z przeszkód dla międzynarodowych platform cyfrowych. Nawet jeśli klient ma techniczną możliwość otwarcia strony internetowej lub skorzystania z usługi, nie gwarantuje to, że będzie w stanie z łatwością zrozumieć jej funkcje, warunki korzystania oraz dostępne wsparcie.

W LinguaCore podkreślają, że dostępność produktu cyfrowego zależy nie tylko od jego działania technicznego, ale także od tego, na ile informacje są zrozumiałe dla różnych grup odbiorców. Współpraca z profesjonalną społecznością GALA ma stać się platformą wymiany doświadczeń w zakresie lokalizacji i udoskonalania wielojęzycznej komunikacji.

Dlaczego dostępność językowa jest ważna dla platform cyfrowych

W międzynarodowym handlu elektronicznym i usługach finansowych użytkownicy mają do czynienia z opisami produktów, regulaminami, informacjami dotyczącymi płatności oraz kanałami wsparcia. Jeśli materiały te są przedstawione w niezrozumiałym języku lub niedokładnie przetłumaczone, klientom może być trudniej ocenić ofertę i poprawnie wykonać niezbędne czynności.

Lokalizacja to nie tylko tłumaczenie tekstu. Obejmuje ona również dostosowanie komunikatów, terminologii i scenariuszy użytkowania do kontekstu językowego i kulturowego odbiorców. W przypadku platform cyfrowych oznacza to konieczność dostosowania treści, interfejsu i obsługi klienta, tak aby użytkownik miał spójne doświadczenia na różnych etapach interakcji.

Właśnie na tym aspekcie skupia się LinguaCore. Jak zauważył Dumitru Pagon:

„Dostępność zaczyna się od zrozumienia. Usługa cyfrowa nie może być prawdziwie globalna, jeśli użytkownicy nie mogą z niej swobodnie korzystać w swoim języku”.

Stanowisko to podkreśla związek między zrozumiałością językową a praktyczną dostępnością usług cyfrowych. Dla firm działających na rynkach międzynarodowych komunikacja wielojęzyczna może stanowić istotny element interakcji z klientami oraz budowania z nimi długotrwałych relacji.

Co daje współpraca z GALA

Globalization and Localization Association zrzesza specjalistów i firmy działające w branży tłumaczeń, lokalizacji oraz międzynarodowej adaptacji treści. Tego typu sieci zawodowe stwarzają możliwości wymiany wiedzy, dyskusji na temat praktyk branżowych oraz nawiązywania kontaktów między różnymi uczestnikami rynku.

Dla LinguaCore udział w tej społeczności wiąże się z dążeniem do włączenia się w dyskusje na temat wielojęzycznego doświadczenia użytkownika w handlu elektronicznym i usługach finansowych. Taka współpraca pozwala postrzegać dostępność językową nie w oderwaniu, ale w kontekście szerszych wymagań stawianych produktom cyfrowym.

Jednocześnie samo członkostwo w stowarzyszeniu branżowym nie oznacza automatycznego potwierdzenia jakości wszystkich rozwiązań firmy ani zgodności każdego jej produktu z określonymi standardami. Praktyczna wartość uczestnictwa zależy od konkretnych działań, wymiany doświadczeń i stosowania wypracowanych podejść.

Jak lokalizacja wpływa na międzynarodowe doświadczenia cyfrowe

Rozszerzenie usług cyfrowych na nowe rynki wymaga uwzględnienia potrzeb językowych użytkowników na różnych etapach interakcji. W szczególności ważne jest zapewnienie:

Zrozumiały interfejs: nazwy funkcji, podpowiedzi i komunikaty powinny być naturalne dla docelowych odbiorców.

Spójną terminologię: te same pojęcia powinny być przekazywane w sposób spójny w interfejsie, dokumentacji i obsłudze klienta.

Dostępne informacje o usługach: warunki korzystania, płatności i ważne komunikaty powinny być przedstawione w zrozumiałym języku.

Wsparcie językowe: klienci powinni mieć możliwość uzyskania wyjaśnień bez konieczności samodzielnego pokonywania bariery językowej.

W sektorze finansowym i handlu elektronicznym zrozumiałość informacji ma szczególne znaczenie, ponieważ użytkownicy muszą prawidłowo rozumieć warunki transakcji i swoje możliwości. Wysokiej jakości lokalizacja może ułatwić ten proces, choć sama w sobie nie gwarantuje braku błędów ani problemów podczas korzystania z serwisu.

O LinguaCore

LinguaCore to marka cyfrowa powiązana z firmą VINTARA LTD, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 17193601. Adres siedziby firmy to: 72 Nile Street, Londyn, N1 7SR, Wielka Brytania.

Przystąpienie do GALA jest zgodne z deklarowanym dążeniem LinguaCore do poświęcania większej uwagi dostępności językowej usług cyfrowych. W miarę jak platformy wchodzą na rynki międzynarodowe, lokalizacja staje się istotnym elementem interakcji z odbiorcami, ponieważ globalna obecność wymaga nie tylko technicznej dostępności produktu, ale także możliwości pełnego zrozumienia jego treści i funkcji.

Czytaj nas na