W Stanach Zjednoczonych firma technologii obronnych Anduril otworzyła dla pracowników ofertę przetargową sprzedaży akcji, która wycenia startup na około 90 mld dolarów. CNBC informuje, powołując się na potwierdzenie firmy.

Warunki oferty

Według Bloomberga uczestnicy programu mogą sprzedać akcje po cenie 94,80 dolara za sztukę. Oferta została otwarta 13 października i ma zakończyć się 9 listopada, a jej maksymalna wartość wynosi 1,3 mld dolarów.

Bloomberg poinformował również, że w programie mogą uczestniczyć pracownicy Anduril z 16 krajów. W maju firma pozyskała 5 mld dolarów finansowania, po czym jej wycena podwoiła się do 61 mld dolarów.

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Kontrakty i rozwój

Założona w 2017 roku firma Anduril opracowuje drony, zestawy rozszerzonej rzeczywistości oraz oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję dla rządu USA i rządów państw sojuszniczych. Firma stała się jednym z zauważalnych uczestników wzrostu amerykańskiego sektora technologii obronnych.

W tym miesiącu Anduril zawarła kontrakt z Marynarką Wojenną USA na prace w zakładzie stoczniowym o wartości do 2,9 mld dolarów. Współzałożyciel firmy i twórca zestawu Oculus Palmer Luckey został mianowany współkierownikiem Project Meridian — inicjatywy na rzecz rozwoju i skalowania zdolności wojskowych. Dołączył do niej również dyrektor generalny SpaceX Elon Musk.

W ubiegłym miesiącu Iran oświadczył, że przejął jeden z podwodnych aparatów Anduril.

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