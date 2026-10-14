В США оборонно-технологическая компания Anduril открыла для сотрудников тендерное предложение по продаже акций, которое оценивает стартап примерно в 90 млрд долларов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на подтверждение компании.

Условия предложения

По данным Bloomberg, участники программы могут продать акции по цене 94,80 доллара за штуку. Предложение открылось 13 октября и должно завершиться 9 ноября, а его предельный объем составляет 1,3 млрд долларов.

Bloomberg также сообщил, что к участию могут присоединиться сотрудники Anduril из 16 стран. В мае компания привлекла 5 млрд долларов финансирования, после чего ее оценка удвоилась до 61 млрд долларов.

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Контракты и разработки

Основанная в 2017 году Anduril разрабатывает беспилотники, гарнитуры дополненной реальности и программное обеспечение с искусственным интеллектом для правительства США и правительств союзных государств. Компания стала одним из заметных участников роста американского сектора оборонных технологий.

В этом месяце Anduril заключила контракт с ВМС США на работы на судостроительном предприятии стоимостью до 2,9 млрд долларов. Сооснователь компании и создатель гарнитуры Oculus Палмер Лаки был назначен соруководителем Project Meridian — инициативы по разработке и масштабированию военных возможностей. К ней также присоединился генеральный директор SpaceX Илон Маск.

В прошлом месяце Иран заявил, что захватил один из подводных аппаратов Anduril.

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