法国央行行长埃马纽埃尔·穆兰表示，尽管政治局势不稳定，法国仍可能在2029年将预算赤字降至国内生产总值的3%。据CNBC报道，该国去年赤字为国内生产总值的5.1%，欧盟建议巴黎将这一指标降至接近3%。

预算与债务成本

在曼谷举行的国际货币基金组织会议期间，穆兰表示，近几个月法国借贷成本上升主要与政治不确定性有关，而非政府财政立场发生变化。他说，为安抚市场，重要的是通过一项将赤字定为5%的预算。

这位央行行长指出，法国过去曾削减赤字，但如今由于公共债务偿付成本，这变得更加困难。据他估计，这些成本每年增加了约100亿欧元。穆兰不同意将此类措施称为紧缩政策，并称其为整顿公共财政。

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债券市场压力

由于投资者担忧法国的财政前景，法国政府OAT债券收益率今年升至多年来高点。穆兰同时表示，他对法国和欧洲的金融稳定充满信心，并指出银行、保险和金融部门拥有充足的资本和流动性。

他补充说，法国在为其债券寻找买家方面没有问题，尽管由于政治不确定性以及改善公共财政状况的需要，其支付的收益率略高。根据他的说法，投资者考虑到法国经济的规模和多元化、较低的能源价格以及家庭的大量储蓄。

削减开支

总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼的政府已提交2027年预算草案，该草案可能在政治上分裂的国民议会面临阻碍。勒科尔尼计划削减540亿欧元开支。可能的措施包括冻结公共部门工资和养老金、调整部分就业税收优惠，以及限制地方政府预算。

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