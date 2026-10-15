Prezes Banku Francji Emmanuel Moulin oświadczył, że Francja może zmniejszyć deficyt budżetowy do 3% PKB w 2029 roku, mimo niestabilności politycznej. Jak informuje CNBC, w ubiegłym roku deficyt kraju wyniósł 5,1% PKB, a Unia Europejska zaleciła Paryżowi zbliżenie tego wskaźnika do 3%.

Budżet i koszt długu

Podczas spotkań MFW w Bangkoku Moulin powiedział, że wzrost kosztów francuskiego zadłużenia w ostatnich miesiącach wiąże się przede wszystkim z niepewnością polityczną, a nie ze zmianą stanowiska fiskalnego państwa. Jego zdaniem dla uspokojenia rynków ważne jest uchwalenie budżetu przewidującego deficyt na poziomie 5%.

Szef banku centralnego zaznaczył, że Francja w przeszłości już zmniejszała deficyt, jednak obecnie jest to trudniejsze ze względu na koszty obsługi długu publicznego. Według jego oceny wzrosły one o około 10 mld euro rocznie. Moulin nie zgodził się z określeniem takich działań jako polityki oszczędnościowej, nazywając je porządkowaniem finansów publicznych.

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Presja na rynku obligacji

Rentowność francuskich obligacji skarbowych OAT wzrosła w tym roku do najwyższych poziomów od wielu lat z powodu obaw inwestorów o perspektywy fiskalne Francji. Moulin jednocześnie oświadczył, że jest pewien stabilności finansowej Francji i Europy, wskazując na wystarczającą kapitalizację i płynność sektorów bankowego, ubezpieczeniowego i finansowego.

Dodał, że Francja nie ma problemów ze znalezieniem nabywców swoich obligacji, choć płaci nieco wyższą rentowność z powodu niepewności politycznej i potrzeby poprawy stanu finansów publicznych. Jego zdaniem inwestorzy uwzględniają skalę i zróżnicowanie francuskiej gospodarki, niskie ceny energii oraz znaczne oszczędności gospodarstw domowych.

Cięcia wydatków

Rząd premiera Sébastiena Lecornu przedstawił projekt budżetu na 2027 rok, który może napotkać przeszkody w politycznie rozdrobnionym Zgromadzeniu Narodowym. Lecornu planuje zmniejszyć wydatki o 54 mld euro. Wśród możliwych działań są zamrożenie wynagrodzeń i emerytur w sektorze publicznym, zmiany w niektórych ulgach podatkowych związanych z zatrudnieniem oraz ograniczenie budżetów władz lokalnych.

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