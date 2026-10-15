Глава Банка Франции Эммануэль Мулен заявил, что Франция может сократить бюджетный дефицит до 3% ВВП в 2029 году, несмотря на политическую нестабильность. Как сообщает CNBC, в прошлом году дефицит страны составил 5,1% ВВП, а Европейский союз рекомендовал Парижу приблизить этот показатель к 3%.

Бюджет и стоимость долга

Во время встреч МВФ в Бангкоке Мулен сказал, что рост стоимости французских заимствований в последние месяцы связан прежде всего с политической неопределенностью, а не с изменением фискальной позиции государства. По его словам, для успокоения рынков важно принять бюджет, предусматривающий дефицит на уровне 5%.

Глава центрального банка отметил, что Франция уже сокращала дефицит в прошлом, однако теперь это сложнее из-за расходов на обслуживание государственного долга. По его оценке, они выросли примерно на 10 млрд евро в год. Мулен не согласился с характеристикой таких мер как политики жесткой экономии, назвав их упорядочиванием государственных финансов.

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Давление на рынок облигаций

Доходность французских государственных облигаций OAT в этом году выросла до многолетних максимумов из-за обеспокоенности инвесторов фискальными перспективами Франции. Мулен при этом заявил, что уверен в финансовой стабильности Франции и Европы, сославшись на достаточную капитализацию и ликвидность банковского, страхового и финансового секторов.

Он добавил, что Франция не испытывает проблем с поиском покупателей для своих облигаций, хотя платит несколько более высокую доходность из-за политической неопределенности и необходимости улучшить состояние государственных финансов. По его словам, инвесторы учитывают масштаб и диверсифицированность французской экономики, низкие цены на энергию и значительные сбережения домохозяйств.

Сокращение расходов

Правительство премьер-министра Себастьена Лекорню представило проект бюджета на 2027 год, который может столкнуться с препятствиями в политически раздробленном Национальном собрании. Лекорню планирует сократить расходы на 54 млрд евро. Среди возможных мер — замораживание зарплат и пенсий в государственном секторе, изменения отдельных налоговых льгот для трудоустройства и ограничение бюджетов местных властей.

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