印度电信和数字公司Jio Platforms在首次公开募股前将估值下调至约1080亿美元，该IPO计划于10月21日启动。CNBC报道称，此次IPO可能以每股1065至1119卢比的价格筹集至多3020亿卢比，约合近32亿美元。

此前，市场曾讨论Jio Platforms超过1300亿美元的估值。根据券商野村的测算，Jio的企业价值从此前预期的1330亿美元降至1180亿美元。

估值低于竞争对手

Jio 1080亿美元的股权估值低于印度第二大电信运营商Bharti Airtel的市值，LSEG估计后者市值超过1170亿美元。

野村指出，上市后Jio将不得不向公众股东展示增长。分析师认为，轻松实现用户增长的时期即将结束，提高资费可能成为利润增长的主要驱动因素。

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Jio在IPO文件中表示，每用户月均收入为214卢比，即2.25美元。Airtel的这一指标为：移动通信257卢比、家庭互联网527卢比、数字电视158卢比。

押注技术和卫星通信

Jio Platforms计划将募集资金中的2750亿卢比用于偿还电信业务债务。Counterpoint Research合伙人尼尔·沙阿认为，这将为下一阶段增长释放内部现金流，包括投资千兆瓦级绿色人工智能基础设施和低地球轨道卫星网络。

穆克什·安巴尼在6月的年度股东大会上表示，Jio必须展示印度创建全球规模科技公司的能力。与此同时，Ansid Capital创始人阿努拉格·辛格对CNBC表示，该公司目前没有足够的产品专业能力将自己定位为科技企业。沙阿还指出，分别持有Jio近10%和8%股份的Meta和Google不会通过IPO退出投资。

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