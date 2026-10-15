Индийская телекоммуникационная и цифровая компания Jio Platforms снизила оценку примерно до 108 млрд долларов перед первичным публичным размещением акций, которое должно открыться 21 октября. Как сообщает CNBC, IPO может привлечь до 302 млрд рупий, или почти 3,2 млрд долларов, по цене от 1065 до 1119 рупий за акцию.

Ранее на рынке обсуждалась оценка Jio Platforms выше 130 млрд долларов. По расчетам брокерской компании Nomura, стоимость предприятия Jio сократилась до 118 млрд долларов с ожидавшихся ранее 133 млрд долларов.

Оценка ниже, чем у конкурента

Оценка собственного капитала Jio на уровне 108 млрд долларов ниже рыночной капитализации Bharti Airtel, второго крупнейшего телекоммуникационного оператора Индии, которую LSEG оценивает более чем в 117 млрд долларов.

В Nomura отметили, что после листинга Jio придется демонстрировать рост публичным акционерам. По мнению аналитиков, период легкого прироста абонентов подходит к концу, а повышение тарифов может стать главным фактором роста прибыли.

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В документах к IPO Jio указала средний доход на одного пользователя на уровне 214 рупий, или 2,25 доллара, в месяц. У Airtel этот показатель составлял 257 рупий для мобильной связи, 527 рупий для домашнего интернета и 158 рупий для цифрового телевидения.

Ставка на технологии и спутниковую связь

Jio Platforms планирует направить 275 млрд рупий из привлеченных средств на погашение долга телекоммуникационного бизнеса. Партнер Counterpoint Research Нил Шах считает, что это должно высвободить внутренние денежные потоки для следующего этапа роста, в частности инвестиций в зеленую инфраструктуру искусственного интеллекта гигаваттного масштаба и спутниковую сеть на низкой околоземной орбите.

Мукеш Амбани во время ежегодного собрания акционеров в июне заявлял, что Jio должна продемонстрировать способность Индии создавать технологические компании глобального масштаба. В то же время основатель Ansid Capital Анураг Сингх сказал CNBC, что компания сейчас не обладает достаточной продуктовой экспертизой для позиционирования в качестве технологического бизнеса. Шах также отметил, что Meta и Google, владеющие почти 10% и 8% долей в Jio соответственно, не выходят из инвестиций через IPO.

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