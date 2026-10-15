Indyjska firma telekomunikacyjna i cyfrowa Jio Platforms obniżyła wycenę do około 108 mld dolarów przed pierwszą ofertą publiczną, która ma rozpocząć się 21 października. Jak podaje CNBC, IPO może przynieść do 302 mld rupii, czyli niemal 3,2 mld dolarów, przy cenie od 1065 do 1119 rupii za akcję.

Wcześniej na rynku dyskutowano o wycenie Jio Platforms przekraczającej 130 mld dolarów. Według wyliczeń firmy brokerskiej Nomura wartość przedsiębiorstwa Jio spadła do 118 mld dolarów z wcześniej oczekiwanych 133 mld dolarów.

Wycena niższa niż u konkurenta

Wycena kapitału własnego Jio na poziomie 108 mld dolarów jest niższa od kapitalizacji rynkowej Bharti Airtel, drugiego największego operatora telekomunikacyjnego w Indiach, którą LSEG szacuje na ponad 117 mld dolarów.

Nomura wskazała, że po debiucie giełdowym Jio będzie musiała wykazać wzrost przed publicznymi akcjonariuszami. Zdaniem analityków okres łatwego przyrostu abonentów dobiega końca, a podwyżki taryf mogą stać się głównym czynnikiem wzrostu zysków.

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W dokumentach dotyczących IPO Jio podała średni przychód na użytkownika na poziomie 214 rupii, czyli 2,25 dolara, miesięcznie. W Airtel wskaźnik ten wynosił 257 rupii dla usług mobilnych, 527 rupii dla internetu domowego i 158 rupii dla telewizji cyfrowej.

Stawka na technologie i łączność satelitarną

Jio Platforms planuje przeznaczyć 275 mld rupii z pozyskanych środków na spłatę zadłużenia działalności telekomunikacyjnej. Partner Counterpoint Research Neil Shah uważa, że powinno to uwolnić wewnętrzne przepływy pieniężne na kolejny etap wzrostu, w tym inwestycje w zieloną infrastrukturę sztucznej inteligencji o skali gigawatów oraz sieć satelitarną na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Mukesh Ambani podczas dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy w czerwcu powiedział, że Jio musi pokazać zdolność Indii do tworzenia firm technologicznych o globalnej skali. Jednocześnie założyciel Ansid Capital Anurag Singh powiedział CNBC, że spółka obecnie nie ma wystarczających kompetencji produktowych, aby pozycjonować się jako biznes technologiczny. Shah zaznaczył również, że Meta i Google, które posiadają odpowiednio niemal 10% i 8% udziałów w Jio, nie wycofują się z inwestycji poprzez IPO.

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