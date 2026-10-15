Tajwańska Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) osiągnęła w trzecim kwartale rekordowy zysk netto w wysokości 763,1 mld nowych dolarów tajwańskich, podaje CNBC. To o 68,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i szósty z rzędu kwartalny rekord spółki.

Wyniki przekroczyły prognozy

Przychody największego na świecie kontraktowego producenta chipów wyniosły w okresie od lipca do września 1,49 bln nowych dolarów tajwańskich, czyli 46,36 mld dolarów. Analitycy ankietowani przez LSEG SmartEstimates oczekiwali przychodów na poziomie 1,47 bln nowych dolarów tajwańskich oraz zysku netto w wysokości 746,34 mld nowych dolarów tajwańskich.

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Rekordowe wyniki spółki wiązane są z utrzymującym się globalnym popytem na chipy do systemów sztucznej inteligencji i inne zaawansowane układy scalone. We wrześniu TSMC podała, że jej miesięczne przychody wzrosły o 54,6% rok do roku, do 511,86 mld nowych dolarów tajwańskich.

Plany w USA

Podczas ogłaszania wyników za drugi kwartał w lipcu TSMC przedstawiła plany rozbudowy mocy produkcyjnych w USA, z łączną planowaną wartością inwestycji wynoszącą 265 mld dolarów w Arizonie. Spółka rozważa również dalszą ekspansję w USA, w tym potencjalne inwestycje w Teksasie.

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