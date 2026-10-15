TSMC отримала рекордний прибуток NT$763,1 млрд у третьому кварталі — CNBC

Тайванська Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) у третьому кварталі отримала рекордний чистий прибуток у 763,1 млрд нових тайванських доларів, повідомляє CNBC. Це на 68,7% більше, ніж за аналогічний період торік, і шостий квартальний рекорд компанії поспіль.

Результати перевищили прогнози

Виручка найбільшого у світі контрактного виробника чипів у липні—вересні становила 1,49 трлн нових тайванських доларів, або $46,36 млрд. Аналітики, опитані LSEG SmartEstimates, очікували виручку на рівні 1,47 трлн нових тайванських доларів і чистий прибуток у 746,34 млрд нових тайванських доларів.

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Рекордні результати компанії пов'язують зі стійким світовим попитом на чипи для систем штучного інтелекту та інші передові мікросхеми. У вересні TSMC повідомила, що її місячна виручка зросла на 54,6% у річному вимірі — до 511,86 млрд нових тайванських доларів.

Плани у США

Під час оголошення результатів другого кварталу в липні TSMC окреслила плани розширення виробничих потужностей у США із загальним запланованим обсягом інвестицій $265 млрд в Аризоні. Компанія також розглядає подальшу експансію у США, зокрема потенційні інвестиції в Техасі.

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