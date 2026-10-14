Акції Dell впали на 11% після зниження рейтингу Barclays — CNBC

У США акції Dell Technologies у середу впали на 11%, очоливши розпродаж паперів компаній, що виробляють обладнання для дата-центрів. Падіння відбулося після того, як аналітики Barclays знизили рекомендації для Dell, Hewlett-Packard Enterprise та NetApp через побоювання щодо темпів упровадження штучного інтелекту корпоративними клієнтами, повідомляє CNBC.

Перегляд оцінок Barclays

Barclays знизив рекомендації для Dell, HPE і NetApp з рівня, еквівалентного «купувати», до рівня «утримувати». Аналітики заявили, що не спостерігають «суттєвого переломного моменту ШІ» у витратах корпоративних клієнтів цих компаній.

На думку банку, високі доходи в корпоративному сегменті наразі більше пояснюються глобальним дефіцитом пам’яті та зростанням її вартості, яку інфраструктурні компанії перекладають на замовників. Аналітики Barclays зазначили, що бізнес у середньому спрямовує на ШІ лише 5% ІТ-бюджетів, а на апаратне забезпечення припадає близько чверті загальних корпоративних витрат на ШІ.

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Тиск на сектор інфраструктури

Разом із Dell знизилися котирування Hewlett-Packard Enterprise, Oracle та Super Micro. Раніше виробники серверів та іншого обладнання для дата-центрів були серед фаворитів ринку на тлі очікувань тривалого попиту на системи для ШІ. Від початку року акції Dell, за даними CNBC, зросли більш ніж на 300%, HPE — приблизно на 160%, а NetApp подвоїлися.

Настрої інвесторів щодо інфраструктури для ШІ також погіршилися на тлі даних про виручку OpenAI та побоювань, що зростання відсоткових ставок ускладнить фінансування проєктів, значна частина яких залежить від боргу. Акції Oracle в середу втратили 9% і від початку року подешевшали на 33%, а CoreWeave впала на 15%, втративши весь приріст за 2026 рік.

Тиск відчув і сектор пам’яті після повідомлення китайської ChangXin Memory Technologies про прогрес у розробці нової структури чипів. За тиждень акції Micron знизилися на 11%, SK Hynix у торгах у США — на 13%, а Western Digital — більш ніж на 8%.

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