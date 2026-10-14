Акции Dell упали на 11% после понижения рейтинга Barclays — CNBC

В США акции Dell Technologies в среду упали на 11%, возглавив распродажу бумаг компаний, производящих оборудование для дата-центров. Падение произошло после того, как аналитики Barclays понизили рекомендации для Dell, Hewlett-Packard Enterprise и NetApp из-за опасений относительно темпов внедрения искусственного интеллекта корпоративными клиентами, сообщает CNBC.

Пересмотр оценок Barclays

Barclays понизил рекомендации для Dell, HPE и NetApp с уровня, эквивалентного «покупать», до уровня «держать». Аналитики заявили, что не наблюдают «существенного переломного момента ИИ» в расходах корпоративных клиентов этих компаний.

По мнению банка, высокие доходы в корпоративном сегменте сейчас в большей степени объясняются глобальным дефицитом памяти и ростом ее стоимости, которую инфраструктурные компании перекладывают на заказчиков. Аналитики Barclays отметили, что бизнес в среднем направляет на ИИ лишь 5% ИТ-бюджетов, а на аппаратное обеспечение приходится около четверти общих корпоративных расходов на ИИ.

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Давление на сектор инфраструктуры

Вместе с Dell снизились котировки Hewlett-Packard Enterprise, Oracle и Super Micro. Ранее производители серверов и другого оборудования для дата-центров были среди фаворитов рынка на фоне ожиданий устойчивого спроса на системы для ИИ. С начала года акции Dell, по данным CNBC, выросли более чем на 300%, HPE — примерно на 160%, а NetApp удвоились.

Настроения инвесторов в отношении инфраструктуры для ИИ также ухудшились на фоне данных о выручке OpenAI и опасений, что рост процентных ставок осложнит финансирование проектов, значительная часть которых зависит от долга. Акции Oracle в среду потеряли 9% и с начала года подешевели на 33%, а CoreWeave упала на 15%, потеряв весь прирост за 2026 год.

Давление испытал и сектор памяти после сообщения китайской ChangXin Memory Technologies о прогрессе в разработке новой структуры чипов. За неделю акции Micron снизились на 11%, SK Hynix в торгах в США — на 13%, а Western Digital — более чем на 8%.

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