Akcje Dell spadły o 11% po obniżce rekomendacji Barclays — CNBC

W Stanach Zjednoczonych akcje Dell Technologies spadły w środę o 11%, przewodząc wyprzedaży walorów spółek produkujących sprzęt dla centrów danych. Spadek nastąpił po tym, jak analitycy Barclays obniżyli rekomendacje dla Dell, Hewlett-Packard Enterprise i NetApp z powodu obaw dotyczących tempa wdrażania sztucznej inteligencji przez klientów korporacyjnych, podaje CNBC.

Rewizja ocen Barclays

Barclays obniżył rekomendacje dla Dell, HPE i NetApp z poziomu odpowiadającego „kupuj” do poziomu „trzymaj”. Analitycy stwierdzili, że nie obserwują „istotnego punktu zwrotnego AI” w wydatkach klientów korporacyjnych tych spółek.

Zdaniem banku wysokie przychody w segmencie korporacyjnym są obecnie lepiej wyjaśniane globalnym niedoborem pamięci i wzrostem jej cen, które spółki infrastrukturalne przerzucają na klientów. Analitycy Barclays zauważyli, że firmy przeznaczają na AI średnio jedynie 5% budżetów IT, a sprzęt stanowi około jedną czwartą wszystkich korporacyjnych wydatków na AI.

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Presja na sektor infrastruktury

Wraz z Dell spadły również notowania Hewlett-Packard Enterprise, Oracle i Super Micro. Wcześniej producenci serwerów i innego sprzętu dla centrów danych należeli do faworytów rynku w związku z oczekiwaniami utrzymującego się popytu na systemy AI. Od początku roku akcje Dell wzrosły, według CNBC, o ponad 300%, HPE o około 160%, a NetApp podwoiły swoją wartość.

Nastroje inwestorów wobec infrastruktury AI pogorszyły się również w związku z danymi o przychodach OpenAI oraz obawami, że wzrost stóp procentowych utrudni finansowanie projektów, których znaczna część zależy od długu. Akcje Oracle straciły w środę 9% i od początku roku potaniały o 33%, a CoreWeave spadła o 15%, tracąc cały wzrost osiągnięty w 2026 roku.

Presję odczuł także sektor pamięci po informacji chińskiej ChangXin Memory Technologies o postępach w opracowaniu nowej architektury chipów. W ciągu tygodnia akcje Micron spadły o 11%, akcje SK Hynix w handlu w USA o 13%, a Western Digital o ponad 8%.

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