Netflix zwolni około 1000 pracowników, co stanowi około 6% załogi firmy. Redukcje dotkną przede wszystkim zespołów odpowiedzialnych za produkty, technologie, kwestie prawne i pracę z personelem, podaje CNBC.

Stanowisko kierownictwa

Współdyrektorzy generalni Netflixa, Ted Sarandos i Greg Peters, napisali w liście do pracowników, że realizacja misji firmy polegającej na zapewnianiu rozrywki widzom na całym świecie wymaga zdyscyplinowanego ustalania priorytetów w podziale personelu i zasobów.

Kierownictwo podkreśliło, że biznes Netflixa rośnie, a firma oczekuje realizacji swojej rocznej prognozy. Zapowiedziało również, że nadal będzie aktywnie inwestować w obszary mające największy wpływ na rozwój serwisu, wzrost i innowacje.

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Według Sarandosa i Petersa firma musi dokonywać celowych wyborów w różnych obszarach działalności, aby nadal wywiązywać się ze zobowiązań wobec subskrybentów, partnerów, pracowników i inwestorów. Netflix nie udzielił dodatkowych komentarzy poza listem kierownictwa.

Kontekst dla serwisu

Decyzję o zwolnieniach podjęto kilka tygodni po tym, jak Sarandos powiedział na konferencji Bloomberg Screentime, że Netflix nie rośnie tak szybko, jak by sobie tego życzył. Firma ma opublikować kwartalne wyniki finansowe 20 października.

Według oceny CNBC Netflix pozostaje rentowny i jest liderem rynku serwisów streamingowych, jednak czas oglądania treści na platformie stagnuje. Głównymi czynnikami przyciągającymi nowych subskrybentów były ograniczenia współdzielenia haseł oraz uruchomienie tańszego planu z reklamami. W ubiegłym miesiącu Disney również poinformował o zamiarze zwolnienia około 300 pracowników, głównie w obszarach zarządzania personelem i technologii.

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