Netflix сократит примерно 1000 сотрудников, что составляет около 6% штата компании. Сокращения преимущественно коснутся команд, отвечающих за продукты, технологии, юридические вопросы и работу с персоналом, сообщает CNBC.

Позиция руководства

Согенеральные директора Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс в письме сотрудникам заявили, что выполнение миссии компании по развлечению аудитории во всем мире требует дисциплинированного определения приоритетов при распределении персонала и ресурсов.

Руководители подчеркнули, что бизнес Netflix растет, а компания ожидает выполнить свой годовой прогноз. Они также заявили о намерении и далее активно инвестировать в направления, которые оказывают наибольшее влияние на развитие сервиса, рост и инновации.

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По словам Сарандоса и Питерса, компании приходится делать целенаправленный выбор в различных направлениях работы, чтобы и дальше выполнять обязательства перед подписчиками, партнерами, сотрудниками и инвесторами. Netflix не предоставила дополнительных комментариев помимо письма руководителей.

Контекст для сервиса

Решение о сокращениях приняли через несколько недель после того, как Сарандос на конференции Bloomberg Screentime заявил, что Netflix растет не так быстро, как ему хотелось бы. Компания должна опубликовать квартальные финансовые результаты 20 октября.

По оценке CNBC, Netflix сохраняет прибыльность и лидерство на рынке стриминговых сервисов, однако время просмотра контента на платформе стагнирует. Основными факторами привлечения новых подписчиков стали ограничения на совместное использование паролей и запуск более дешевого тарифа с рекламой. В прошлом месяце Disney также сообщила о намерении сократить около 300 сотрудников, преимущественно в сферах управления персоналом и технологий.

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