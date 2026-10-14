Netflix скоротить близько 1000 працівників, або 6% штату — CNBC

Netflix скоротить приблизно 1 000 працівників, що становить близько 6% штату компанії. Скорочення переважно торкнуться команд, які відповідають за продукти, технології, юридичні питання та роботу з персоналом, повідомляє CNBC.

Позиція керівництва

Співгенеральні директори Netflix Тед Сарандос і Грег Пітерс у листі працівникам заявили, що виконання місії компанії з розваги аудиторії в усьому світі потребує дисциплінованого визначення пріоритетів у розподілі персоналу та ресурсів.

Керівники наголосили, що бізнес Netflix зростає, а компанія очікує виконати свій річний прогноз. Вони також заявили про намір і надалі активно інвестувати у напрями, які мають найбільший вплив на розвиток сервісу, зростання та інновації.

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За словами Сарандоса та Пітерса, компанії доводиться робити цілеспрямований вибір у різних напрямах роботи, аби й надалі виконувати зобов’язання перед передплатниками, партнерами, працівниками та інвесторами. Додаткових коментарів, окрім листа керівників, Netflix не надала.

Контекст для сервісу

Рішення про скорочення ухвалили за кілька тижнів після того, як Сарандос на конференції Bloomberg Screentime сказав, що Netflix зростає не так швидко, як йому хотілося б. Компанія має оприлюднити квартальні фінансові результати 20 жовтня.

За оцінкою CNBC, Netflix зберігає прибутковість і лідерство на ринку стримінгових сервісів, але час перегляду контенту на платформі стагнує. Основними чинниками залучення нових передплатників стали обмеження спільного використання паролів і запуск дешевшого тарифу з рекламою. Минулого місяця Disney також повідомила про намір скоротити близько 300 працівників, переважно у сферах управління персоналом і технологій.

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