Netflix将裁减约1000名员工，约占公司员工总数的6%。裁员将主要涉及负责产品、技术、法律事务和人力资源的团队，CNBC报道。

管理层立场

Netflix联席首席执行官泰德·萨兰多斯和格雷格·彼得斯在致员工的信中表示，实现公司为全球观众提供娱乐的使命，需要在人员和资源配置方面进行有纪律的优先级排序。

两位高管强调，Netflix的业务正在增长，公司预计将实现其年度预测。他们还表示，打算继续积极投资于对服务发展、增长和创新影响最大的领域。

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萨兰多斯和彼得斯表示，公司必须在不同业务领域作出有针对性的选择，以继续履行对订阅用户、合作伙伴、员工和投资者的承诺。除管理层的信外，Netflix未提供更多评论。

服务背景

作出裁员决定的数周前，萨兰多斯曾在Bloomberg Screentime大会上表示，Netflix的增长速度没有达到他的期望。该公司将于10月20日公布季度财务业绩。

CNBC评估称，Netflix仍保持盈利，并在流媒体服务市场处于领先地位，但平台上的内容观看时长停滞不前。限制共享密码以及推出更便宜的广告套餐，成为吸引新订阅用户的主要因素。上个月，迪士尼也宣布计划裁减约300名员工，主要涉及人力资源管理和技术领域。

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