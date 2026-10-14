巴克莱下调评级后，戴尔股价下跌11%——CNBC

在美国，戴尔科技公司股价周三下跌11%，领跌数据中心设备制造商股票的抛售潮。此前，巴克莱分析师因担忧企业客户采用人工智能的速度，下调了对戴尔、慧与科技和NetApp的评级，CNBC报道。

巴克莱调整评级

巴克莱将戴尔、HPE和NetApp的评级从相当于“买入”下调至“持有”。分析师表示，他们没有看到这些公司企业客户支出中出现“实质性的人工智能拐点”。

该银行认为，企业部门的高收入目前更多是由全球内存短缺和内存成本上升所解释，基础设施公司将这些成本转嫁给客户。巴克莱分析师指出，企业平均仅将IT预算的5%投入人工智能，而硬件约占企业人工智能总支出的四分之一。

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基础设施行业承压

随着戴尔下跌，慧与科技、甲骨文和超微电脑的股价也走低。此前，在市场预期人工智能系统需求将持续的背景下，服务器及其他数据中心设备制造商一直是市场宠儿。据CNBC数据，自年初以来，戴尔股价上涨逾300%，HPE上涨约160%，NetApp股价翻了一番。

在有关OpenAI营收的数据以及对利率上升将使项目融资更加困难的担忧影响下，投资者对人工智能基础设施的情绪也恶化了，其中很大一部分项目依赖债务融资。甲骨文股价周三下跌9%，自年初以来已下跌33%；CoreWeave下跌15%，抹去了2026年的全部涨幅。

在中国长鑫存储科技报告称其在开发新型芯片结构方面取得进展后，内存行业也感受到压力。一周内，美光股价下跌11%，SK海力士在美国交易中的股价下跌13%，西部数据股价下跌逾8%。

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