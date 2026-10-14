Ціни виробників у Китаї зросли на 5% у вересні — CNBC

Індекс цін виробників у Китаї у вересні зріс на 5% — це найшвидший темп з червня 2022 року. Показник перевищив прогноз опитаних Reuters економістів на рівні 4,5% і прискорився порівняно із серпневими 3,8%, повідомляє CNBC.

Паливо підвищило витрати бізнесу

За даними видання, зростання цін виробників відбулося на тлі дорожчого пального, яке збільшило витрати компаній. Водночас споживчі ціни у вересні піднялися на 0,9%. Це трохи нижче за очікування економістів у 1%, але більше за серпневий показник у 0,8%.

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Стан китайської економіки

Нові дані про інфляцію оприлюднили на тлі найнижчих темпів зростання китайської економіки за понад три роки. У другому кварталі ВВП Китаю зріс на 4,3%, не виправдавши очікувань ринку.

Статистика за серпень засвідчила, що роздрібні продажі зростали повільніше, ніж прогнозували, тоді як промислове виробництво перевищило очікування. У повідомленні Держради Китаю від 28 вересня йшлося, що контрциклічні коригування буде посилено у відповідь на поточні проблеми економіки. Головна економістка ING з Великого Китаю Лінн Сонг зазначила, що це свідчить про певну зміну риторики; на її думку, надалі можуть з’явитися додаткові заходи підтримки для досягнення коротко- і довгострокових цілей зростання.

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