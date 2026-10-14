Ceny producentów w Chinach wzrosły we wrześniu o 5% — CNBC

Indeks cen producentów w Chinach wzrósł we wrześniu o 5% — był to najszybszy wzrost od czerwca 2022 roku. Wskaźnik przekroczył prognozę ekonomistów ankietowanych przez Reutersa, wynoszącą 4,5%, i przyspieszył w porównaniu z sierpniowymi 3,8%, podaje CNBC.

Paliwo podniosło koszty przedsiębiorstw

Według publikacji wzrost cen producentów nastąpił w związku z droższym paliwem, które zwiększyło koszty firm. Jednocześnie ceny konsumpcyjne wzrosły we wrześniu o 0,9%. Było to nieco poniżej oczekiwań ekonomistów na poziomie 1%, ale więcej niż sierpniowy wskaźnik wynoszący 0,8%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stan chińskiej gospodarki

Nowe dane o inflacji opublikowano w czasie najniższego tempa wzrostu chińskiej gospodarki od ponad trzech lat. W drugim kwartale PKB Chin wzrósł o 4,3%, nie spełniając oczekiwań rynku.

Statystyki za sierpień wykazały, że sprzedaż detaliczna rosła wolniej, niż prognozowano, podczas gdy produkcja przemysłowa przekroczyła oczekiwania. W komunikacie Rady Państwa Chin z 28 września stwierdzono, że korekty antycykliczne zostaną wzmocnione w odpowiedzi na obecne problemy gospodarki. Główna ekonomistka ING ds. Wielkich Chin, Lynn Song, zaznaczyła, że wskazuje to na pewną zmianę retoryki; jej zdaniem w przyszłości mogą pojawić się dodatkowe środki wsparcia, aby osiągnąć krótko- i długoterminowe cele wzrostu.

Czytaj nas na