Цены производителей в Китае выросли на 5% в сентябре — CNBC

Индекс цен производителей в Китае в сентябре вырос на 5% — это самый быстрый темп с июня 2022 года. Показатель превысил прогноз опрошенных Reuters экономистов на уровне 4,5% и ускорился по сравнению с августовскими 3,8%, сообщает CNBC.

Топливо повысило расходы бизнеса

По данным издания, рост цен производителей произошел на фоне более дорогого топлива, которое увеличило расходы компаний. В то же время потребительские цены в сентябре поднялись на 0,9%. Это немного ниже ожиданий экономистов на уровне 1%, но выше августовского показателя в 0,8%.

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Состояние китайской экономики

Новые данные об инфляции обнародовали на фоне самых низких темпов роста китайской экономики за более чем три года. Во втором квартале ВВП Китая вырос на 4,3%, не оправдав ожиданий рынка.

Статистика за август показала, что розничные продажи росли медленнее, чем прогнозировалось, тогда как промышленное производство превысило ожидания. В сообщении Госсовета Китая от 28 сентября говорилось, что контрциклические корректировки будут усилены в ответ на текущие проблемы экономики. Главный экономист ING по Большому Китаю Линн Сонг отметила, что это свидетельствует об определенном изменении риторики; по ее мнению, в дальнейшем могут появиться дополнительные меры поддержки для достижения кратко- и долгосрочных целей роста.

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