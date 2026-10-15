TSMC получила рекордную прибыль NT$763,1 млрд в третьем квартале — CNBC

Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в третьем квартале получила рекордную чистую прибыль в размере 763,1 млрд новых тайваньских долларов, сообщает CNBC. Это на 68,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и шестой квартальный рекорд компании подряд.

Результаты превзошли прогнозы

Выручка крупнейшего в мире контрактного производителя чипов в июле—сентябре составила 1,49 трлн новых тайваньских долларов, или $46,36 млрд. Аналитики, опрошенные LSEG SmartEstimates, ожидали выручку на уровне 1,47 трлн новых тайваньских долларов и чистую прибыль в размере 746,34 млрд новых тайваньских долларов.

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Рекордные результаты компании связывают с устойчивым мировым спросом на чипы для систем искусственного интеллекта и другие передовые микросхемы. В сентябре TSMC сообщила, что ее месячная выручка выросла на 54,6% в годовом выражении — до 511,86 млрд новых тайваньских долларов.

Планы в США

Во время объявления результатов второго квартала в июле TSMC изложила планы по расширению производственных мощностей в США с общим запланированным объемом инвестиций $265 млрд в Аризоне. Компания также рассматривает дальнейшую экспансию в США, включая потенциальные инвестиции в Техасе.

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