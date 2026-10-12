W Nigerii spółka Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals przedłużyła do 27 października przyjmowanie zgłoszeń w ramach pierwszej oferty publicznej, dzięki której planuje pozyskać około 1,6 mld dolarów. Oferta, otwarta 14 września, miała wcześniej zakończyć się 13 października. Nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła dwutygodniowe przedłużenie terminu.

Jak informuje TimesLIVE, spółka wyjaśniła tę decyzję znacznym zainteresowaniem inwestorów z różnych krajów Afryki oraz zamiarem poszerzenia dostępu do oferty akcji.

Nastawienie na inwestorów detalicznych

Właściciel kompleksu rafineryjnego o mocy przerobowej 700 tys. baryłek dziennie, Aliko Dangote, dąży do poszerzenia grona akcjonariuszy. Oferta jest przeznaczona dla maksymalnie 10 mln inwestorów detalicznych w Nigerii i innych krajach kontynentu.

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Według spółki dodatkowy czas jest potrzebny na rozwój kanałów dystrybucji w innych krajach Afryki, ułatwienie inwestycji transgranicznych, a także umożliwienie potencjalnym inwestorom otwierania rachunków, weryfikacji tożsamości i spełnienia innych wymogów regulacyjnych.

Ograniczenia dla inwestorów spoza Nigerii

W prospekcie emisyjnym wskazano, że sprzedaż akcji nie została zarejestrowana jako oferta publiczna poza Nigerią. Z tego powodu inwestorzy w innych krajach muszą korzystać z lokalnych zasad lub uzyskiwać dostęp za pośrednictwem ograniczonej liczby odpowiednich platform internetowych.

IPO ma pomóc sfinansować rozbudowę zakładu w Lagos. Jeśli zostanie zrealizowana opcja dodatkowej oferty, spółka może pozyskać do 2,1 mld dolarów. Przedsiębiorstwo rozpoczęło przerób ropy na początku 2024 roku i jest częścią planów Nigerii dotyczących ograniczenia importu paliw oraz przekształcenia kraju w eksportera netto produktów naftowych.

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