Międzynarodowy Fundusz Walutowy w Bangkoku w Tajlandii ostrzegł, że światowa gospodarka może zbliżyć się do granic swojej odporności z powodu wyczerpywania się awaryjnych rezerw ropy i ograniczonych możliwości budżetów państwowych. Wynika to z nowej prognozy World Economic Outlook, informuje The Guardian.

MFW zaznaczył, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy globalna gospodarka lepiej, niż oczekiwano, wytrzymała skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie. W złagodzeniu wpływu na ceny ropy pomogły przekierowanie dostaw z ominięciem Cieśniny Ormuz oraz uwolnienie strategicznych rezerw energetycznych.

Rezerwy ropy i bufory budżetowe

Jednocześnie fundusz wskazał, że awaryjne zapasy ropy się wyczerpują, a wysoki dług publiczny i deficyty w wielu krajach mogą ograniczyć zdolność rządów do ochrony konsumentów w przypadku kolejnego skoku cen. MFW wezwał do wzmacniania zdolności dostaw oraz odbudowywania buforów polityki gospodarczej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W marcu Międzynarodowa Agencja Energetyczna ogłosiła największe w historii awaryjne uwolnienie rezerw ropy. Według publikacji strategiczna rezerwa ropy naftowej USA niedawno spadła do najniższego poziomu od 1982 roku.

Prognozy wzrostu i inflacji

MFW nieznacznie podniósł prognozę światowego wzrostu gospodarczego na 2026 rok do 3,1%, wobec 3% w lipcowej aktualizacji. Prognozę na 2027 rok pozostawiono bez zmian na poziomie 3,4%. Dla USA fundusz utrzymał prognozę wzrostu na 2026 rok na poziomie 2,3% i podniósł szacunek na 2027 rok z 2,2% do 2,3%.

Według oceny MFW ryzyka dla globalnej gospodarki przeważają po stronie pogorszenia. Wśród zagrożeń fundusz wymienił możliwą eskalację na Bliskim Wschodzie, zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury energetycznej, cyberataki i ekstremalne zjawiska pogodowe. Globalna inflacja ma wynieść 4,7% w 2026 roku i spaść do 4,1% w 2027 roku.

Czytaj nas na