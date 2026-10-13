Rafineria Dangote w Lagos w Nigerii osiągnęła 4,73 mld dolarów zysku netto w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku, wobec straty 117,2 mln dolarów w analogicznym okresie ubiegłego roku. Informuje o tym OilPrice.

Przychody Dangote Petroleum Refinery w tym okresie wzrosły ponad dwukrotnie — z 9,19 mld do 22,48 mld dolarów. EBITDA wzrosła z 627,6 mln do 5,52 mld dolarów. Publikacja wiąże to ze wzrostem przerobu ropy naftowej i wyższymi marżami rafineryjnymi.

Gotówka i dług

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa do września wyniosły 3,68 mld dolarów, podczas gdy rok wcześniej było to 364,7 mln dolarów. Stan środków pieniężnych wzrósł do 6,69 mld dolarów.

Na koniec okresu rafineria miała 650,8 mln dolarów gotówki netto. Rok wcześniej jej dług netto szacowano na 1,73 mld dolarów.

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Oferta akcji i rozbudowa

Dangote pozyskuje 1,6 mld dolarów w ramach pierwszej oferty publicznej, która może stać się największym IPO w Afryce. Oferta wycenia rafinerię na około 47 mld dolarów. Termin składania wniosków, który pierwotnie miał upłynąć 13 października, przedłużono do 27 października po znaczącym popycie, który przeciążył niektóre nigeryjskie platformy inwestycyjne.

Spółka planuje przeznaczyć część pozyskanych środków na zwiększenie produkcji. Dangote chce do 2029 roku zwiększyć zdolności przerobowe do 1,4 mln baryłek dziennie. Rafineria wcześniej zwiększyła zdolności z początkowych 650 tys. baryłek dziennie, a na początku 2026 roku działała na poziomie około 660 tys. baryłek dziennie.

OilPrice zauważa również, że przedsiębiorstwo zwiększało eksport paliw, w tym paliwa lotniczego, do Europy Zachodniej w związku z zakłóceniami w przerobie ropy i eksporcie paliw z Bliskiego Wschodu. Nigeryjski eksport produktów naftowych coraz bardziej zastępuje dostawy, które wcześniej trafiały do Afryki Zachodniej z Europy, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych.

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