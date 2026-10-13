Нігерійський НПЗ Dangote отримав 4,73 млрд доларів прибутку — OilPrice

Нафтопереробний завод Dangote у Лагосі, Нігерія, за перші дев’ять місяців 2026 року отримав 4,73 млрд доларів чистого прибутку проти збитку 117,2 млн доларів за аналогічний період торік. Про це повідомляє OilPrice.

Виручка Dangote Petroleum Refinery за цей період більш ніж подвоїлася — з 9,19 млрд до 22,48 млрд доларів. Показник EBITDA зріс із 627,6 млн до 5,52 млрд доларів. Видання пов’язує це зі збільшенням переробки нафти та вищою маржею нафтопереробки.

Кошти та борг

Операційний грошовий потік підприємства до вересня становив 3,68 млрд доларів, тоді як роком раніше він дорівнював 364,7 млн доларів. Обсяг грошових коштів зріс до 6,69 млрд доларів.

За підсумками періоду завод мав 650,8 млн доларів чистих коштів. За рік до цього його чистий борг оцінювали у 1,73 млрд доларів.

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Розміщення акцій і розширення

Dangote залучає 1,6 млрд доларів у межах первинного публічного розміщення акцій, яке може стати найбільшим IPO в Африці. Розміщення оцінює завод приблизно у 47 млрд доларів. Термін подання заявок, що спочатку мав завершитися 13 жовтня, продовжили до 27 жовтня після значного попиту, який перевантажив деякі нігерійські інвестиційні платформи.

Частину залучених коштів компанія планує спрямувати на розширення виробництва. Dangote хоче до 2029 року збільшити переробні потужності до 1,4 млн барелів на добу. Раніше завод наростив потужність із початкових 650 тис. барелів на добу, а на початку 2026 року працював на рівні близько 660 тис. барелів на добу.

OilPrice також зазначє, що підприємство нарощувало експорт пального, зокрема авіаційного, до Західної Європи на тлі перебоїв із переробкою нафти та експортом пального з Близького Сходу. Нігерійський експорт нафтопродуктів дедалі більше заміщує постачання, які раніше надходили до Західної Африки з Європи, Близького Сходу та США.

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