据OilPrice报道，位于尼日利亚拉各斯的丹格特炼油厂在2026年前九个月实现47.3亿美元净利润，而去年同期亏损1.172亿美元。

丹格特石油炼油厂在此期间的营收增长超过一倍，从91.9亿美元增至224.8亿美元。EBITDA从6.276亿美元增至55.2亿美元。该媒体将此归因于原油加工量增加以及炼油利润率上升。

现金与债务

截至9月，该企业的经营现金流为36.8亿美元，而一年前为3.647亿美元。现金储备增至66.9亿美元。

期末，该炼油厂拥有6.508亿美元净现金。一年前，其净债务估计为17.3亿美元。

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股票发行与扩张

丹格特正通过首次公开募股筹集16亿美元，这可能成为非洲规模最大的IPO。此次发行对该炼油厂的估值约为470亿美元。申请截止日期原定于10月13日，在大量需求导致一些尼日利亚投资平台超负荷后，截止日期延长至10月27日。

该公司计划将部分募集资金用于扩大生产。丹格特希望到2029年将炼油能力提高至每日140万桶。该炼油厂此前已将产能从最初的每日65万桶提高，并在2026年初以约每日66万桶的水平运行。

OilPrice还指出，在中东原油加工和燃料出口受扰的背景下，该企业正增加向西欧出口燃料，包括航空燃料。尼日利亚成品油出口正日益替代此前从欧洲、中东和美国运往西非的供应。

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