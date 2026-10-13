Нефтеперерабатывающий завод Dangote в Лагосе, Нигерия, получил $4,73 млрд чистой прибыли за первые девять месяцев 2026 года против убытка в $117,2 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает OilPrice.

Выручка Dangote Petroleum Refinery за этот период выросла более чем вдвое — с $9,19 млрд до $22,48 млрд. Показатель EBITDA увеличился с $627,6 млн до $5,52 млрд. Издание связывает это с увеличением переработки нефти и более высокой маржой нефтепереработки.

Денежные средства и долг

Операционный денежный поток предприятия к сентябрю составил $3,68 млрд, тогда как годом ранее он равнялся $364,7 млн. Объем денежных средств вырос до $6,69 млрд.

По итогам периода завод располагал $650,8 млн чистых денежных средств. Годом ранее его чистый долг оценивался в $1,73 млрд.

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Размещение акций и расширение

Dangote привлекает $1,6 млрд в рамках первичного публичного размещения акций, которое может стать крупнейшим IPO в Африке. Размещение оценивает завод примерно в $47 млрд. Срок подачи заявок, который первоначально должен был завершиться 13 октября, продлили до 27 октября после значительного спроса, перегрузившего некоторые нигерийские инвестиционные платформы.

Часть привлеченных средств компания планирует направить на расширение производства. Dangote хочет к 2029 году увеличить перерабатывающие мощности до 1,4 млн баррелей в сутки. Ранее завод нарастил мощности с первоначальных 650 тыс. баррелей в сутки, а в начале 2026 года работал на уровне около 660 тыс. баррелей в сутки.

OilPrice также отмечает, что предприятие увеличивало экспорт топлива, в частности авиационного, в Западную Европу на фоне перебоев с переработкой нефти и экспортом топлива с Ближнего Востока. Нигерийский экспорт нефтепродуктов все больше замещает поставки, которые ранее поступали в Западную Африку из Европы, Ближнего Востока и США.

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