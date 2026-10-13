Jury w stanie Delaware w USA przyznało Qualcommowi 2 dolary nominalnego odszkodowania w sporze z Arm Holdings dotyczącym umowy licencyjnej na architekturę. Według rzecznika Qualcomm jury ustaliło również, że Arm naruszyła tę umowę i celowo próbowała zakłócić działalność Qualcomm. O decyzji informuje Channel NewsAsia.

Nominalne odszkodowanie

Oświadczenie rzecznika Qualcomm padło we wtorek, 13 października. Według niego przyznane 2 dolary stanowią nominalne odszkodowanie. Informację o ustaleniach jury dotyczących naruszenia umowy oraz działań Arm źródło podaje, powołując się na rzecznika Qualcomm.

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Arm Holdings nie udzieliła natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie Reutersa. W materiale nie przedstawiono stanowiska spółki w sprawie decyzji jury ani oświadczenia przedstawiciela Qualcomm.

Reakcja rynku

Po informacji o decyzji akcje Arm spadły o ponad 1% w drugiej połowie sesji giełdowej. Źródło nie podaje innych szczegółów decyzji sądu ani warunków umowy licencyjnej.

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